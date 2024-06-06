Sorgun'da Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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Sorgun'da Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Sorgun\'da Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca ürettikleri ürünler sergilendi. Serginin açılışını Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve İlçe Müftüsü gerçekleştirdi. Halk Eğitim Merkezi her yıl 400'e yakın kurs açarken, sergi 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

06.06.2024 14:25
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'ndaki serginin açılışı, Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Akbolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak ve İlçe Müftüsü İsa Yaykın tarafından yapıldı.

Koçak, Halk Eğitim Merkezi olarak her yıl 400'e yakın kurs açtıklarını belirterek, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen serginin 3 gün süreceğini ifade etti.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi olarak 5 bin 898 kursiyere eğitim verdiklerini dile getiren Koçak, "2023-2024 eğitim öğretim yılında 73 alanda 378 kurs açtık. Daha fazla kurs açmak ve kursiyere ulaşmak için bütün paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yozgat, Sorgun, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sorgun'da Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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