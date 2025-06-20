Sorgun\'da Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 15 bin 717 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Ağahefendi İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ilçede 15 bin 717 öğrencinin karne aldığını belirtti.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazanmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Öcal, "Bu tatilde dinlenme olanağı bulacaksınız ancak dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki kitap okumak da sizi dinlendirecektir." dedi.