Sorgun\'da Taşkın, Köyde Hasar

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağıkarakaya köyünde etkili olan sağanağın ardından Karakaya Deresi taştı.

Köyde incelemelerde bulunan Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, taşkından etkilenen alanlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların taleplerini dinleyen ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Canpolat, "Aşağıkarakaya köyümüzde aralıksız yağan yağmur nedeniyle taşkın oluşmuş ve taşkında ekili alanlardan bazıları hasar görmüş, bir bahçenin duvarı yıkılmıştır. İlgili kurum ekiplerimiz taşkın bölgesinde gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması adına tüm tedbirleri alıyoruz. Taşkından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor ve devletimizin tüm olanaklarıyla vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirtmek isteriz." diye konuştu.