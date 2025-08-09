Sorgun Festivali'nde Hayko Cepkin Coşkusu

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sorgun Festivali (SORFEST) kapsamında rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin konser verdi.
Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının performansı eşliğinde coşkulu anlar yaşadı.
Işık ve ses gösterileriyle desteklenen konserde, Hayko Cepkin sevilen parçalarını seslendirdi.
Konserin ardından Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cepkin'e, katılımcılara teşekkür ederek, festivalin ilçe kültürüne, sosyal hayatına ve tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.
