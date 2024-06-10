Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim ve Halk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim ve Halk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim ve Halk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen şenlikte, öğrenciler halk oyunları gösterileri sergiledi. Ayrıca, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve etkinliğe katılan yetkililer stantları gezdi.

10.06.2024 16:07
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Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bilim ve Halk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği etkinlikte, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğrenciler tarafından açılan stantları gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim ve Halk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi - Son Dakika

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