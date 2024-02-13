Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlere yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika
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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlere yaşlıları ziyaret etti

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlere yaşlıları ziyaret etti

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerle birlikte yaşlıları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yaşlılara ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yaşlı bakım seti hediye edildi.

13.02.2024 16:52
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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlere yaşlıları ziyaret etti.

Kaymakamlık ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından uygulanan "Vefa Projesi" kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Aydın, yaşlılara ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yaşlı bakım seti hediye etti.

Aydın, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kurduğunu belirterek, "Yaşlılarımız kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Bu ziyarette öğrenciler ile yaşlılarımızı buluşturduk. Büyüklerimizin unutulmadığını göstermek istedik. Ziyarete katılan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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