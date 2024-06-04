Sorgun Kitap Fuarı'na 55 bin 468 kişi ziyaretçi akını - Son Dakika
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Sorgun Kitap Fuarı'na 55 bin 468 kişi ziyaretçi akını

Sorgun Kitap Fuarı\'na 55 bin 468 kişi ziyaretçi akını

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Kitap Fuarı, 55 bin 468 kişi tarafından ziyaret edildi. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, fuara olan ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Fuar, 65 yazarın ve 80 yayınevinin katılımıyla gerçekleşti ve çevre illerden de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Gençlerin yoğun katılımıyla fuar, kentin kültür hayatına büyük bir zenginlik kattı ve Sorgun'un markası haline geldi.

04.06.2024 16:50
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Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sorgun Kitap Fuarı'nı, 55 bin 468 kişi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, fuara ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kitap fuarının belediyenin en önemli kültür etkinlikleri arasında yer aldığını belirten Ekinci, "Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda 65 yazar, 80 yayınevinin kitapseverlerle buluştuğu Sorgun Kitap Fuarı'na, çevre illerden de ziyaretçiler geldi. Birbirinden seçkin yazar ve şairlerin katılımı ile panel, söyleşi ve imza etkinliğinin düzenlendiği fuarı bu yıl 55 bin 468 kişi ziyaret etti. Çevre illerden 9 bin 786 kişinin de transferi belediyece karşılandı." dedi.

Gençlerin kitap fuarına katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekinci, şunları kaydetti:

"Gençlerin katılımı kitap fuarını zenginleştirdi. Onların çok ciddi ilgisini gördük. Bu bile başlı başına bir güzellik oldu. Gençlerimizin yanında kentin kültür hayatında bizzat var olan katılımcıların fuara ilgisini gördük. Bütün bu güzellikler kentin yaşamına büyük bir zenginlik kattı. Bu fuar hem kültürel anlamda kenti zenginleştirdi, renklendi hem de kentin markası oldu. Birçok yazar ve konuktan, Sorgun Kitap Fuarı'nın bulunduğumuz bölgedeki en iyi kitap fuarı olduğu değerlendirmesini bizzat dinledim. Bu, şehrimiz için büyük bir gurur kaynağı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun Kitap Fuarı'na 55 bin 468 kişi ziyaretçi akını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sorgun Kitap Fuarı'na 55 bin 468 kişi ziyaretçi akını - Son Dakika
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