Sosyal Demokrasi Derneği, Halk TV'ye kayyım atanmasına ciddi kaygı duydu - Son Dakika
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Sosyal Demokrasi Derneği, Halk TV'ye kayyım atanmasına ciddi kaygı duydu

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Sosyal Demokrasi Derneği, Halk TV\'ye kayyım atanmasına ciddi kaygı duydu
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Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Halk TV'ye kayyım atanmasının basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından ciddi kaygı yarattığını bildirdi. Dernek, medyaya yönelik müdahalelerin hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma ilkeleriyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin açıklamasında basın özgürlüğü, medya bağımsızlığı ve halkın haber alma hakkı açısından ciddi kaygılar bulunduğunu belirtti. Dernek, medya kuruluşlarına yönelik idari ve hukuki müdahalelerin hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan imzasıyla yayımlanan açıklamada, basın özgürlüğünün demokratik toplumun temel güvencelerinden biri olduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın özgürlüğü, demokratik bir toplumun en temel güvencelerinden biridir. Halkın doğru, tarafsız ve özgür bilgiye ulaşabilmesi; farklı düşüncelerin ifade edilebilmesi ve kamuoyunun özgürce oluşabilmesi, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Halk TV'ye kayyum atanması, bu ilkeler çerçevesinde basın özgürlüğü, medya bağımsızlığı ve halkın haber alma hakkı açısından ciddi kaygılar yaratmaktadır. Medya kuruluşlarının bağımsızlığı, yalnızca gazetecilerin değil, toplumun tamamının meselesidir. Özgür basının olmadığı bir ortamda yurttaşların farklı görüşleri öğrenmesi, gelişmeleri sağlıklı biçimde değerlendirmesi ve demokratik süreçlere bilinçli katılım sağlaması zorlaşır. Bu nedenle medya kuruluşlarına yönelik her türlü idari ve hukuki müdahalenin hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve adil yargılanma ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sosyal demokrat anlayış; demokrasiyi, çoğulculuğu, insan haklarını, düşünce ve ifade özgürlüğünü temel alır. Farklı seslerin bir arada var olabildiği, gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabildiği bir ülke, güçlü bir demokrasinin gereğidir. Basın kuruluşlarının özgürce yayın yapabilmesi, demokratik toplumun korunması ve geliştirilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Demokrasi, yalnızca sandıktan ibaret değildir. Demokrasi; özgür basın, bağımsız yargı, düşünce özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygıyla anlam kazanır. Toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurabildiği, eleştirel düşüncenin özgürce ifade edilebildiği bir medya ortamı, demokratik kültürün gelişmesine katkı sağlar. Bu değerlerin korunması, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Sosyal Demokrasi Derneği olarak, basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının korunmasını demokratik toplumun vazgeçilmez bir gereği olarak görüyoruz. Hukukun üstünlüğünün ve evrensel demokratik ilkelerin her koşulda gözetilmesi gerektiğini vurguluyor; gazetecilerin özgürce görev yapabildiği, medyanın bağımsızlığını koruduğu ve farklı düşüncelerin güvence altında olduğu bir Türkiye idealimizi kararlılıkla savunuyoruz. Özgür basın, güçlü demokrasi demektir. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve halkın haber alma hakkının yanında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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