Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği Forumunda Önemli Değerlendirmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği Forumunda Önemli Değerlendirmeler

Geniş Video İzle

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği forumda DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomi yazarı Erdal Sağlam ve İPA Genel Müdürü Oktay Kargül sosyal eşitsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliği konularında önemli görüşlerini paylaştı. Forumda Türkiye'nin ekonomik durumu ve asgari ücretin önemi üzerine konuşuldu.

10.11.2024 12:53  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi tarafından Forum Muratpaşa'da düzenlenen "Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği" konulu söyleşiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomi yazarı Erdal Sağlam ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Genel Müdürü Oktay Kargül katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin demokratik ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle başlattığı Forum Muratpaşa'nın kasım ayı gündeminde "Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği" vardı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomi yazarı Erdal Sağlam ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Genel Müdürü Oktay Kargül'ün konuşmacı olarak katıldı. Forumun moderatörlüğünü gazeteci Meliha Okur yaptı.

Ekonomi yazarı Sağlam, küreselleşmenin yeni bir evresine girildiğini ifade ederek kurallı piyasa ekonomisine geçişin ve kamu yararı adına sermayenin sınırsız hareketlerinin dizginlenmesinin sosyal eşitsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliğini ortadan kaldırmaya yetmese dahi derinleşmesini önleyebileceğini öne sürdü. Sağlam, Türkiye'de Merkez Bankası, Rekabet Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumların bağımsızlığının korunmasının önemine dikkat çekti.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, dünyanın hiçbir ülkesinde asgari ücretin Türkiye'deki kadar gündemde olmadığını belirterek öncelikli hedefin Türkiye'yi asgari ücret ülkesi olmaktan çıkartmak olması gerektiğini söyledi. Çerkezoğlu, sosyal eşitsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliğinin, hukukun ve demokrasinin ihlal edildiği otoriter rejimlerde, başkanlık sistemlerinde derinleştiğini savunarak, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokrasideki gediklerin kapatılması için mücadele verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İPA Genel Müdürü Kargül ise konuşmasında İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin hayatta kalma maliyetinin 73 bin liraya ulaştığını söyledi. Kargül, kentlerde özellikle barınma ve beslenme gibi çok temel insani ihtiyaçların giderilmesinde bir sonraki nesilleri de etkileyebilecek büyük bir yoksulluk gözlemlediklerini belirterek, bu yoksulluğu gidermek adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projeleri anlattı.

Vatandaşlarının soru ve yorumlarıyla devam eden forumun sonunda Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş katılımcılara teşekkür plaketi sundu.

Kaynak: ANKA

Arzu Çerkezoğlu, Asgari Ücret, Erdal Sağlam, Muratpaşa, Politika, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği Forumunda Önemli Değerlendirmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe sela okuyan imam vatandaşların tepkisini çekti Saat 9'u 5 geçe sela okuyan imam vatandaşların tepkisini çekti
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 13:40:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği Forumunda Önemli Değerlendirmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.