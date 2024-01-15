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Sosyal Hizmet Modellerinde Artış Açıklandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı, sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artış yapıldığını duyurdu. Yapılan düzenlemeyle yaşlı aylığı 3 bin 504 liraya, engelli aylıkları 2 bin 797 lira ile 4 bin 196 lira arasında, engelli yakını aylığı 2 bin 797 liraya çıkarıldı. Ayrıca evde bakım yardımı 7 bin 608 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti tutarı ise 5 bin 330 liraya yükseltildi.

Sosyal Hizmet Modellerinde Artış Açıklandı
15.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:39
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı, sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde düzenlemeye gidildiğini belirtti. Göktaş, Türkiye Yüzyılı'nda tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımların kapasitesini ve hizmetlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

YAŞLI AYLIĞI 3 BİN 504 LİRA

Uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteklendiğini belirten Göktaş, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz" dedi. Bakan Göktaş, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1874 liradan 2 bin 797 TL'ye yükseldiğini ifade etti.

EVDE BAKIM YARDIMI 7 BİN 608 LİRA

Engellilerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan, aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasının ve güçlenmesinin önemine vurgu yapan Göktaş, bu kapsamda evde bakım yardımı uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı. Geçen sene toplam 116,2 milyar lira evde bakım yardımı yaptıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşımıza evde bakım yardımı yapıyoruz. Bu yılın ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımını 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıkardık" dedi.

SED ÖDEMESİ 8 BİN 895 LİRA

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını belirtti. SED'e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini vurgulayan Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkartıyoruz" diye konuştu.

ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN YATIRILACAK

Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunmasına, güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Göktaş, "Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz. Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı, Memur, Engelliler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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