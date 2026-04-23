Sosyal Hizmetler Kanun Teklifi Kabul Edildi

23.04.2026 00:52
Bakan Göktaş, doğum izinleri ve dijital güvenlik içeren Sosyal Hizmetler Kanun Teklifi’nin onaylandığını duyurdu.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Hizmetler Kanun Teklifinin kabul edilmesine ilişkin, "AK Parti Grubumuz ve Cumhur İttifakımız başta olmak üzere, bu süreçte yoğun çaba sarf eden ve destek veren tüm milletvekillerimize yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi yeni bir seviyeye taşıyacak düzenlemelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Göktaş, doğum izinleri ile sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğum izinleri ile sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlemelerimizi de içeren Sosyal Hizmetler Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaştı."

Bu düzenlemelerle birlikte; Çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 24 haftaya çıkardık. 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum iznini tamamlamış ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş annelerimize 8 haftalık ilave izin hakkı tanıdık. 15 yaş altı çocuklarımıza daha güvenli dijital alanlar sunmak amacıyla sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına belirli yükümlülükler getirdik. Okul, kreş ve yurt gibi çocuklarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, belirli ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çalışmasını yasakladık. Yaşlı bakım hizmetlerimizin köklü sembolü Darülaceze'yi, güçlü sosyal devlet anlayışımızla ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.

AK Parti Grubumuz ve Cumhur İttifakımız başta olmak üzere, bu süreçte yoğun çaba sarf eden ve destek veren tüm milletvekillerimize yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi yeni bir seviyeye taşıyacak düzenlemelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

23:51
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:31
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
