Sosyal medya dolandırıcısı 'Mehmet Helal Para' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Sosyal medya dolandırıcısı 'Mehmet Helal Para' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Sosyal medya dolandırıcısı \'Mehmet Helal Para\' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

İstanbul'da yaşayan Mehmet Y., 'Mehmet Helal Para' adı altında sosyal medya platformunda kanal açarak insanlardan kripto para borsasına katılım payı olarak 2 bin 500'er lira topladı. Daha sonra 'kazançtan komisyon' adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Mehmet Y. hakkında suç duyurusunda bulunan mağdurların şikayeti üzerine Samsun Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

31.07.2024 16:16
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SOSYAL medya platformunda 'Mehmet Helal Para' adı altında kanal açan Mehmet Y.'nin, iletişime geçtiği onlarca kişiden kripto para borsasına katılım payı olarak 2 bin 500'er lira aldığı, devamında 'kazançtan komisyon' adı altında yine para talep ederek dolandırdığı öne sürüldü. Paralarını alamayan bazı kişiler, savcılığı suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da yaşadığını ve isminin Mehmet Y. olduğunu söyleyen kişi, sosyal medya platformunda 'Mehmet Helal Para' adıyla kanal açtı. Mehmet Y., iletişime geçtiği kişilere dindar bir insan olduğunu ve helal para kazandıracağını vadetti. Mehmet Y., paylaştığı mesajlarında "Birkaç yıl önce ailemi geçindirecek kadar para kazanmıyordum ve bazen yiyecek alacak param bile yoktu. Zengin bir hayatın hayalini kuruyordum ve başarılı olmak için her gün sıkı çalışıyordum. En sıradan aileden gelen sıradan bir adamım ve her zaman lüks arabalarla gezmeyi, restoranlarda yemek yemeyi, en iyi markaları giymeyi hayal ediyordum. Çalıştım ve para getirecek bir iş alanı aradım, ama en önemlisi helal para olması gerekiyordu. Dindar bir insanım ve bu benim için çok önemli. Birçok insanın benzer bir durumda yaşadığını biliyorum ve bu çok üzücü. Bu yüzden, başkalarına en iyisini hak ettiklerini anlamalarına yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Y., kendisine inanan onlarca kişiden kripto para borsasına katılım payı olarak 2 bin 500'er lira topladı. Mehmet Y. daha sonra da kazançtan komisyon adı altında mağdurlardan para istemeyi sürdürdü. Paralarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayan bazı mağdurlar, Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bunuldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sosyal medya dolandırıcısı 'Mehmet Helal Para' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya dolandırıcısı 'Mehmet Helal Para' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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