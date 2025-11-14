Sosyal Medya Fenomeni Bahadır Ünlü'nün İş Yeri Mühürlendi - Son Dakika
Sosyal Medya Fenomeni Bahadır Ünlü'nün İş Yeri Mühürlendi

14.11.2025 16:56
Beyoğlu'nda çalışanını darbederek tehdit eden sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü'nün işyeri Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlendi. Ünlü, gözaltına alınarak kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edilecek.

(İSTANBUL) - Beyoğlu'nda iş yerindeki çalışanını darbederek tehdit eden sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü'nün işyeri Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlendi. Çalışanını beyzbol sopasıyla darbeden Ünlü, gözaltına alınmıştı. Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney "Bu insanlık dışı eylemi gerçekleştiren şahsın en ağır cezayı almasını diliyorum" dedi.

Beyoğlu'nda iş yerindeki çalışanını darbederek tehdit eden sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü'nün işyeri Beyoğlu Belediye'si ekipleri tarafından mühürlendi. Ekipler yaptığı kontrollerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadan faaliyet gösteren kafenin mühür bozularak izinsiz çalışmaya devam ettiğini belirtti. İşyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Ünlü'nün Beyoğlu'nda iki mekanı daha olduğu bu mekanların da ruhsatsız çalıştığı için önceden tebligat yapıldığı ruhsatsız çalışan diğer iki mekanın da mühürleneceği, Beyoğlu Belediyesi'nin Bahadır Ünlü hakkında savcılığa mühür ihlalinden dolayı şikayette bulunulduğu belirtildi. Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Bahadır Ünlü'nün, kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İnan Güney: "Bu insanlık dışı eylemi gerçekleştiren şahsın en ağır cezayı almasını diliyorum"

"Malum işletmeyle ilgili görüntüleri Silivri'den izledim" diyen Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi:

"Malum işletmeyle ilgili görüntüleri Silivri'den izledim. Gördüğüm an nutkum tutuldu. Bir emekçiye el kaldırmak da ne demek? Yazıklar olsun! Beyoğlu'nda insan onuruna yönelen hiçbir eyleme göz yummayız, asla müsaade etmeyiz. Görevimiz, ilçemizde yaşayan ve çalışan herkesin huzurunu, güvenliğini ve onurunu korumak. Bu olay karşısında hızlıca harekete geçen Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerine ve emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Bravo kıymetli çalışma arkadaşlarım. Bu insanlık dışı eylemi gerçekleştiren şahsın en ağır cezayı almasını diliyorum.

İnan Güney

Silivri"

Kaynak: ANKA

