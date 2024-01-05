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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yaklaşık 150 milyonluk vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmelerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
05.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:55
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150 Milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı iddia edilen Sosyal Medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmelerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında dolandırıcılık iddiaları üzerine yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Yapılan incelemeler sonucu çiftin Gürcistan'a gittiği belirlenmişti. Dün öğle saatlerinde Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun İstanbul Havalimanı'na Gürcistan'dan kalkan bir uçakla geldikleri öğrenildi. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı olduğu için havalimanı polisi tarafından pasaportlarına el konan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Çift, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: DHA
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