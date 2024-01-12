 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'ın tutuklandığı operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'ın tutuklandığı operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda, devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkaracaklarını vaat ederek para toplayan ve vatandaşların parasını geri vermeyen bir şebeke ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 50 mağdurdan yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Operasyon kapsamında Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin yanı sıra 6 kişi daha gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan\'ın tutuklandığı operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı
12.01.2024 - 10:02,  Güncelleme: 10:14
Abone Ol

SOSYAL medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklandığı operasyon kapsamında 6 kişi daha gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrolle 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2021 yılında başlatılan soruşturmada devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkaracaklarını vaat ederek para toplayan ve daha sonra türlü bahanelerle vatandaşların parasını geri vermeyen bir şebekenin varlığını ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 50 mağdurdan yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İLK DALGA OPERASYON 2021 YILINDA YAPILMIŞTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2021 yılı Haziran ayında yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. 2023 yılının Mayıs ayında aynı çeteye yönelik ikinci dalga operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi dışında hepsi tutuklandı.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE TUTUKLANMIŞTI

Kasım ayı içinde ise çete lideri ile bağlantılı oldukları iddia edilen ve kurban bulmak için düzenlenen toplantılarda tanıtım yaptıkları iddia edilen Sosyal Medya Fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler ve Haci İ.S. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde suçlamaları kabul etmezken çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

6 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından konuyla ilgili devam eden soruşturmada mağdur ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda 6 şüpheli daha belirlendi. Önceki gün sabaha karşı yapılan operasyonda tespit edilen 6 şüpheli daha yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Berk E. (22), Barış V. (48) ve Ali K. (32) tutuklanırken 2 tutuklu adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir tutuklu ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Böylece bugüne kadar dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonlarda tutuklanan şüphelilerin sayısı 35'e ulaştı

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bahar Candan, Dolandırıcılık, Tutuklama, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'ın tutuklandığı operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika


10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:42:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'ın tutuklandığı operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement