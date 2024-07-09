Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonda güzellik merkezi sahibi ve eşi gözaltına alındı

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(İSTANBUL) - Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığın değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; bu sabah İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda sosyal medya fenomeni olarak bilinen Neslim Güngen ve İnanç Güngen isimli şüphelilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.