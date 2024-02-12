Sosyal medya hesabı sahibi kişisel verilerin ifşa edilmesi suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Sosyal medya hesabı sahibi kişisel verilerin ifşa edilmesi suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Sosyal medya hesabı sahibi kişisel verilerin ifşa edilmesi suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Denizli'de popüler bir sosyal medya hesabının sahibi olan Osman Başpınar, kişisel verilerin korunması kanununa muhalefet suçundan yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Başpınar'ın hesabından kişisel verilerin ifşa edildiğini iddia eden bir kişi tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Mahkeme, daha önce hakaret suçundan da sabıkası bulunan Başpınar'ı tutukladı.

12.02.2024 15:51  Güncelleme: 15:54
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DENİZLİ'de çok sayıda takipçisi bulunan sosya medya hesabı sahibi Osman Başpınar (46), 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVK) muhalefet' suçundan yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Osman Başpınar'ın sahibi olduğu, yerel olaylar ile iş yerlerinin reklamının yapıldığı sosyal medya hesabından, kişisel verilerinin ifşa edildiğini öne süren kişi, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Osman Başpınar hakkında 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet' suçundan, 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık Başpınar, 2 yıl hapisle cezalandırıldı. Daha önce de 'hakaret' suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen Başpınar, tutuklandı.

Kaynak: DHA

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