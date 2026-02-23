Sosyal Medya Kullanımı Zihinsel Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal Medya Kullanımı Zihinsel Sağlığı Tehdit Ediyor

23.02.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolsüz sosyal medya kullanımı, ruh sağlığında bozulma ve bilişsel işlevlerde düşüşe yol açıyor.

Yeşilay'ın uluslararası hakemli dergisi Addicta'da yayımlanan bir araştırmada, sosyal medyanın kontrolsüz ve sınırsız kullanımının ruh sağlığı ve bilişsel işlevler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği tespit edildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 18-65 yaş aralığında, psikiyatrik ya da nörolojik hastalık öyküsü bulunmayan sağlıklı yetişkinlerle yürütülen araştırmada, sosyal medya kullanımındaki kontrol kaybı arttıkça zihinsel süreçlerin zorlandığı belirlendi.

Araştırmaya katılan 174 yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmada, problemli sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte planlama ve organizasyon becerilerinde düşüş, dürtü kontrolünde zayıflama ve karar verme süreçlerinde zorlanma gibi yürütücü işlevlerde belirgin gerilemeler gözlemlendi.

Çalışmada ayrıca yoğun ve kontrolsüz sosyal medya kullanımı ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu kaydedildi.

Sosyal medyanın, stresle başa çıkma amacıyla kullanımında sınırlar belirlenmediği takdirde uzun vadede kaygı artışı ve kontrol kaybına yol açabileceği uzmanlarca çalışmada aktarıldı.

"Sosyal medya doğru ve dengeli kullanıldığında faydalı bir iletişim alanıdır"

Açıklamada araştırmayla ilgili görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, sosyal medyanın bir araç olduğunu belirtti.

Asıl belirleyici olanın kullanım biçimi olduğuna dikkati çeken Dinç, "Sosyal medya doğru ve dengeli kullanıldığında faydalı bir iletişim alanıdır. Ancak zaman ve içerik kontrolü kaybedildiğinde zihinsel süreçleri, karar verme mekanizmalarını ve ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kişi stresle baş etmek için ekrana yönelirken, farkında olmadan daha fazla kaygı ve daha fazla kontrol kaybı yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

Özellikle gençler açısından dijital denge kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dinç, ailelerin ve eğitimcilerin rehberliğinin önemine işaret etti.

YEDAM internetle ilgili bağımlılıklarda destek sunuyor

Yeşilay, internet ve sosyal medya bağımlılığı ile mücadele kapsamında önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yürütüyor.

Türkiye genelindeki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) internetle ilişkili bağımlılıklara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sunuluyor.

Uzmanlar, dijital dünyayla sağlıklı bir ilişki kurabilmek için erken farkındalık, zaman ve içerik sınırları belirlemek gerektiğini, bunun için de profesyonel destek alınmasının önemini aktarıyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medya Kullanımı Zihinsel Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:13:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Kullanımı Zihinsel Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.