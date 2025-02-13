Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü, İki Kişi Yaralandı

Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü, İki Kişi Yaralandı

Karaman'da sosyal medya üzerinden yapılan bir tartışma sonucunda 19 yaşındaki Abdullah Umutcan Demirci bıçaklanarak öldürüldü, Salih A. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak 24 yaşındaki Murat Naci Dalkıran tutuklandı.

13.02.2025 17:10  Güncelleme: 17:12
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KARAMAN'da sosyal medyadaki tartışmanın ardından randevulaştığı Abdullah Umutcan Demirci'yi (19) bıçaklayarak öldürüp Salih A.'yı ise ağır yaralayan Murat Naci Dalkıran (24) ile arkadaşı E.F. (17) tutuklandı, 4 kişi serbest kaldı.

Olay, 11 Şubat günü saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Naci Dalkıran, sosyal medya üzerinden Abdullah Umutcan Demirci ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluştu. Burada taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada Dalkıran, Demirci'yi boynundan Salih A.'yı ise karnından bıçakladı. Murat Naci Dalkıran da pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro dedektifleri özel hastanede tedavisi tamamlanan Murat Naci Dalkıran ile olaya karıştığı tespit edilen Servet K. (28), E.F., B.A. (17), V.U. (17) ve Hasan T.'yi (21) gözaltına aldı. Yaklaşık 30 saat süren sorgu sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Dalkıran ile arkadaşı E.F. tutuklanırken, 4 kişi de serbest kaldı.

Öte yandan yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Salih A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

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