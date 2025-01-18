Sosyal Medya Üzerinden Provokatif Paylaşım Yapan Azranur A.V. Tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal Medya Üzerinden Provokatif Paylaşım Yapan Azranur A.V. Tutuklandı

Sosyal Medya Üzerinden Provokatif Paylaşım Yapan Azranur A.V. Tutuklandı

Sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını duyuran Azranur A.V. ve eşi P.B.V. gözaltına alındı. Azranur A.V. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi serbest bırakıldı.

18.01.2025 08:57  Güncelleme: 08:59
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SOSYAL Medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyen Azranur A.V. (23) ile birlikte hareket ettiği eşi P.B.V. (25) polis tarafından gözaltına alındı. Ataşehir'de bir hastanede gözaltına alınışı sırasında polise direnen Azranur A.V., 'müstehcenlik', 'görevli memura mukavemet', 'iftira' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi P.B.V. ise serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyerek ismini duyuran ve bazı siteler üzerinden çıplak pozlarını yayınlayan Azranur A.V.'yi yakalamak için harekete geçti. Bir hastanede estetik operasyonu olacağı öğrenilen Azranur A.V., yanındaki İran uyruklu eşi P.B.V. ile birlikte gözlaltına alındı. Gözaltına alınışı sırasında ve Asayiş şube müdürlüğüne getirilişinde polise direndiği öğrenilen şüpheliler güçlükle Ahlak Büro Amirliğine çıkarılabildi. Azranur A.V.'nin 'mala zarar verme', 'görevli memura mukavemet', 3 'kasten yaralama', 'tehdit hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Azranur A.V.'nin eşi P.B.V'nin ise 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Azranur A.V.'nin yakalandığı sırada sosyal medya üzerinde yaptığı eşinin çektiği uygunsuz resimlerini polis memurları çekti şeklindeki paylaşımı nedeniyle de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Azranur A.V. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi P.B.V. serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sosyal Medya Üzerinden Provokatif Paylaşım Yapan Azranur A.V. Tutuklandı - Son Dakika

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