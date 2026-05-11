Sosyal Medyada Çakar Tertibatı Paylaşımına Ceza
Sosyal Medyada Çakar Tertibatı Paylaşımına Ceza

11.05.2026 02:09
İstanbul'da çakar tertibatı ile paylaşıma 173 bin ceza ve 30 gün trafikten men cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada çakar tertibatı bulunan bir araç içinde paylaşım yapan kişiye ilişkin görüntülerde yer alan araca 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandığını ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında çakar tertibatı bulunan bir araç içinde paylaşım yapan B.E.P'ye ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, görüntülere konu olan kişi adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığı kaydedildi.

Söz konusu görüntülerdeki aracın tespit edildiği, 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve ilgili kişinin sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimlerin aralıksız

sürdürüldüğü, mevzuata aykırı kullanıma müsamaha gösterilmediği bildirildi.

Kaynak: AA

