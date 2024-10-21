Bolu'da, kişisel sosyal medya hesabından direksiyonunu çıkarttığı otomobili parmaklarıyla kullandığı anları paylaşan sürücünün ehliyetine el konuldu.
D-100 kara yolundan Ankara istikametine giden B.E, otomobilin direksiyonunu çıkarıp, aynı yönde seyreden minibüsteki bir kişiye verdi.
Sürücü, aracı parmaklarını kullanarak sürmeye devam ettiği görüntüleri kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşım yapan kişi, araştırma sonucu bulunarak ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, adliyeye sevk edildi.
Çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücüye idari para cezası verildi ve ehliyetine 3 ay süreyle el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Sosyal Medyada Paylaşım Yapan Sürücünün Ehliyeti Alındı - Son Dakika
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