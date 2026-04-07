Sosyal Risk Haritaları Toplantısı Yapıldı

07.04.2026 21:47
İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal risk haritalarıyla etkin müdahale için toplantı gerçekleştirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sosyal Risk Haritaları ile; İl, ilçe, mahalle ve hane düzeyinde risk alanlarını önceden tespit ediyor, kamu kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak hızlı ve etkili müdahalede bulunuyor, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışını sahada daha etkin hale getiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte, 81 ilin valileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerinin katılımıyla "Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısını gerçekleştirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte, 81 ilimizin kıymetli Valileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerimizin katılımıyla, 'Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları' konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; Sosyal Risk Haritaları başta olmak üzere, sahada yürütülen çalışmaların etkinliğini artırmaya yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk."

Sosyal Risk Haritaları ile; İl, ilçe, mahalle ve hane düzeyinde risk alanlarını önceden tespit ediyor, kamu kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak hızlı ve etkili müdahalede bulunuyor, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışını sahada daha etkin hale getiriyoruz. Valilerimizin koordinasyonunda; devletimizin şefkat eli, ihtiyaç duyulan her haneye zamanında ulaşmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın huzuru, aile yapımızın korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi için tüm kurumlarımızla birlikte kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
