Sosyal yardım faydalanıcısı öğrencilere ulaşım desteği devam edecek - Son Dakika
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Sosyal yardım faydalanıcısı öğrencilere ulaşım desteği devam edecek

Sosyal yardım faydalanıcısı öğrencilere ulaşım desteği devam edecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen ulaşım desteğinin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu.

27.08.2024 11:53
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen ulaşım desteğinin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşım desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi. Programın 2022 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını belirtti. Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilere, gidiş dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım desteği sağladıklarını vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteği, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL'lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık" açıklamasında bulundu.

'BAŞVURULAR SYDV'LERE YAPILACAK'

Ulaşım desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" dedi. Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sosyal yardım faydalanıcısı öğrencilere ulaşım desteği devam edecek - Son Dakika

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