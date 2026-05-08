SosyalBilimler Festivali 2026 Tanıtıldı

Karabük Üniversitesince 2024'te hayata geçirilen, bu yıl İstanbul Üniversitesinin ev sahipliği ve ortaklığıyla düzenlenecek Sosyal Bilimler Festivali 2026'nın (SosyalFest) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Profesörler Evi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SosyalFest'i ilk olarak 2024'te Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirdiklerini, bu ilk yarışmaya 3 bin 783 proje geldiğini ve 14 yarışmanın olduğunu söyledi.

Bu yarışmalarda en çok ilgi çeken başlığın Türkiye Yüzyılı Sosyal Model Tasarım Yarışması olduğunu belirten Kırışık, "Şimdi ikinci SosyalFest'i bu yeni yapılanmaya uygun olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye hedefleriyle uyumlu bir hale getirip, 13 başlıkta Türkiye Yüzyılı yarışmaları oluşturduk." dedi.

Kırışık, "Türkiye Yüzyılı", "İletişimde Türkiye Yüzyılı", "Üretimde Türkiye Yüzyılı", "Türkiye Aile Yılı", "İnsanlığın Yüzyılı", "Dünya Barışında Türkiye Yüzyılı" gibi yarışmalara olağanüstü bir başvurunun olduğunu dile getirerek, "Bu da bize Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizin sahiplendiğini, toplumumuzda son derece önemli bir karşılığının olduğunu ve Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi konusunda gençlerimizin emek verdiğini, hayal kurduğunu ve proje ürettiğini gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'de sosyal bilimler alanında böyle büyük, güçlü, yarışma niteliğinde bir etkinliğin daha önce olmadığını kaydeden Kırışık, sosyal bilimler sahasında böyle etkinliklere ihtiyaç olduğunu, bu amaçla ihtiyaca uygun olarak akademisyen ve öğrencilerle görüşerek SosyalFest yarışma tasarımını oluşturduklarını aktardı.

Bu yarışmalarda lise, üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile 18 yaş ve üzerinde öğrenci olmayan herkesin başvurabildiğini belirten Kırışık, "Bu anlamda liseden başlayarak her kademedeki vatandaşlarımızı, proje üretecek dünyadaki bütün insanları kapsayan bir proje mantığı kurmuş durumdayız. Bu da 'Benim de Türkiye'nin gelişmesine, insanlığın kardeşlik ve barış içerisinde yaşamasına yönelik bir fikrim var, bir projem var' diyen herkesi ortak bir sosyal platformda buluşturması açısından son derece önemli bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Kırışık "SosyalFest 2026'ya 12 bin 20 proje başvurusu geldi. Yani ilk SosyalFest'e göre 3 katından daha fazla büyük bir proje artışı gerçekleşti. Dört kategori yaptık, SosyalFest'in ilkinde kategori oluşturmamıştık. Türkiye Yüzyılı kategorisinde 13 yarışma, Türk dünyası kategorisinde 5 yarışma, ilahiyat kategorisinde 6 yarışma ve sağlık kategorisinde 6 yarışma bulunuyor. Toplam 4 kategoride 30 yarışmamız var." bilgisini paylaştı.

"10-11 Mayıs'ta öğrencilerimiz takımlar halinde jürilerimizin karşısına çıkacak"

İlk SosyalFest'te 45 üniversiteyle ortaklık yaptıklarını söyleyen Kırışık, SosyalFest 2026'da Türkiye ve yurtdışından 90'ı aşkın üniversiteyle paydaşlık yaptıklarını dile getirdi.

Kırışık, "Bir medeniyet kurmak istiyorsak mutlaka sosyal bilimlere büyük bir önem vermek ve sosyal bilimleri geliştirmek zorundayız. Biz de bu maksatla SosyalFest'i tanzim ettik ve yarışma niteliğine çevirerek herkesin fikrini sosyal bilimler sahasında göstereceği, problemlere çözüm üreteceği, ihtiyaçları karşılayacak sosyal modeller üreteceği bir yarışmayı ortaya koyduk. Bunun fikri altyapısı, teorisi güçlü bir şekilde oluşturuldu." şeklinde konuştu.

Yarışmaya başvuruların sosyalfest.org sitesi üzerinden yapıldığını belirten Kırışık, "Finalistler belirlendikten sonra değerlendirme aşaması başlıyor. İşte o aşamada da 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsümüzde öğrencilerimiz takımlar halinde jürilerimizin karşısına çıkacak. Projelerini, sosyal buluşlarını, sosyal modellerini anlatacak. Jürilerimiz onları puanlayacak ve birinci, ikinci, üçüncü projeler ortaya çıkacak ve ödül dağıtımlarımızı da bu şekilde gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Kırışık, SosyalFest'i her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini belirterek, festivali 2027'de de düzenlemek istediklerini sözlerine ekledi.