Sosyalist Enternasyonal'den CHP'ye Destek
Sosyalist Enternasyonal'den CHP'ye Destek

28.05.2026 23:39
Sosyalist Enternasyonal, CHP yönetimini tanıyacak ve Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Sosyalist Enternasyonal, CHP'ye ilişkin "mutlak butlan" kararına dair yaptığı açıklamada, dava sonuçlanana kadar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimini tanımayı sürdüreceğini bildirdi. Açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na da "şeffaf, demokratik ve kapsayıcı" bir olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı.

"Türkiye'deki üye partimiz CHP ile uzun yıllara dayanan verimli bir ilişkimiz bulunmaktadır. Yıllar boyunca Kemal Kılıçdaroğlu dahil birçok CHP lideriyle iş birliği yaptık."

Sosyalist Enternasyonal, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği son CHP kurultaylarına aktif şekilde katılmış ve süreçleri yakından izlemiştir. Kurultay süreçlerinin demokratik ve kapsayıcı şekilde yürütüldüğüne tanıklık edilmiştir.

Son kurultaylarda Özgür Özel'e karşı aday olmamayı tercih eden Kemal Kılıçdaroğlu, önceki kurultayları ve partinin seçilmiş yönetimini geçersiz sayan 'butlan' kararının ortaya çıkardığı sürecin yönetilmesi konusunda önemli bir tarihsel sorumluluğa sahiptir.

Üye partilerimizden birini etkileyen bu kritik süreçteki tüm gelişmeler ve örgütümüz içindeki benzer örnekler dikkate alınarak, Sosyalist Enternasyonal; dava kabul edilebilir ve uzlaşı temelinde çözüme kavuşana kadar Özgür Özel'i ve CHP'nin demokratik yollarla seçilmiş mevcut yönetimini tanımayı sürdürecektir.

Sosyalist Enternasyonal, Kemal Kılıçdaroğlu'na; şeffaf, demokratik, kapsayıcı ve hizipçi bir yaklaşım izlenimi yaratabilecek disiplin süreçlerinden uzak bir şekilde derhal olağanüstü kurultay toplaması çağrısında bulunmaktadır.

Sosyalist Enternasyonal, temelsiz 'butlan' kararıyla ilgili gelişmeleri takip etmeyi sürdürecek ve bu zorlu süreçte Özgür Özel ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
