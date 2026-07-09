Sosyalist Enternasyonal: Ekrem İmamoğlu'nun Savunma ve Adil Yargılanma Hakkının İhlalini Şiddetle Kınıyoruz

(ANKARA) - Sosyalist Enternasyonal, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin," Sosyalist Enternasyonal olarak Ekrem İmamoğlu'ya tam dayanışmamızı ifade ediyor ve Ekrem İmamoğlu'nun savunma ve adil yargılanma hakkının ihlalini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Sosyalist Enternasyonal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de rekor sayıda belediye başkanının tutuklanması, görevden alınması veya yerlerine başkalarının atanmasının ardından, dün tüm dünyanın gözü önünde Ekrem İmamoğlu'nun yasal hakları bir kez daha ihlal edildi. Tuhaf bir tesadüf eseri Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında başlayan duruşmada, İmamoğlu'ndan altı ila yedi saat içinde, toplam 2.352 yıl hapis cezası talep edilen 142 ayrı suçlamaya cevap vermesi istendi. Ayrıca, İmamoğlu'nun kendi duruşmasında hazır bulunma hakkı ihlal edilerek, baş sanığın ifadesini dinlemesi engellendi. İlginçtir ki, savcılık tek bir delil bile sunmazken, savunma tarafı ise katı zaman sınırlamalarıyla karşı karşıya kaldı."

"AÇIKÇA BİR HUKUK SAVAŞI VAKASI"

İmamoğlu'nun partisinin, onun tutuklu kaldığı aylar boyunca basıldığı ve parti liderlerinin mahkemeler aracılığıyla hedef alındığı göz önüne alındığında, bu açıkça bir 'hukuk savaşı' vakasıdır. Bu durum, demokrasinin sadece kağıt üzerinde var olamayacağının ve adaletin bağımsız ve tarafsız bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin bir örneğidir. Sosyalist Enternasyonal olarak Ekrem İmamoğlu'ya tam dayanışmamızı ifade ediyor ve AB Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un da belirttiği gibi, Ekrem İmamoğlu'nun savunma ve adil yargılanma hakkının ihlalini şiddetle kınıyoruz."