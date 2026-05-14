Şoygu: ABD'nin Egemenlik Arzusu İlişkileri Bozuyor

14.05.2026 16:16
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, uluslararası ilişkilerin bozulduğunu ve ABD'nin etkisini eleştirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, uluslararası ilişkilerin bozulduğunu belirterek, "ABD ve müttefiklerinin dünya üzerinde egemenliğini sürdürme arzusu, bunun temel nedenidir." dedi.

Şoygu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 21. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı'na katıldı.

Küresel siyaset ve ekonomideki durumun çalkantılı olduğunu savunan Şoygu, "Uluslararası ilişkiler bozuldu. ABD ve müttefiklerinin dünya üzerinde egemenliğini sürdürme arzusu, bunun temel nedenidir. Bunun için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Askeri güç kullanılıyor, ticari savaşlar başlatılıyor, bölgesel krizler kışkırtılıyor." dedi.

Şoygu, ABD ile İsrail'in İran'a karşı eylemlerinin, bölgedeki güvenlik yapısını bozduğuna dikkati çekerek "İran'a karşı saldırganlık, nükleer programla ilgili durumun çözülmesine yönelik yıllarca süren çabaları boşa çıkardı, İranlılar ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini sekteye uğrattı." diye konuştu.

Silahlı çatışmaların yeniden yaşanmasının önlenmesi gerektiğini belirten Şoygu, Orta Doğu bölgesinde yeni güvenlik yapısının inşasının önemini vurguladı.

Şoygu, İran ile ilgili durumun iyileştirilmesi sürecine katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

"Kiev yönetimi anlaşmak istemiyor"

Ukrayna krizine de değinen Şoygu, Rus ordusunun cephede stratejik inisiyatife sahip olduğunu ve ilerlemeye devam ettiğini öne sürdü.

Ukrayna'da bu yıl, içerisinde 80'den fazla yerleşim yerinin bulunduğu 1800 kilometrekare alanın kontrollerine geçtiğini anlatan Şoygu, Luhansk'ın tamamının ele geçirildiğini, Donetsk'in idari sınırlarına ulaşmak için yüzde 15'inin kaldığını ifade etti.

Rusya'nın siyasi, diplomatik çözüme açık olduğunu ancak Kiev yönetiminin anlaşmak istemediğini ileri süren Şoygu, "Bunun temel nedeni, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin ikiyüzlü desteğidir. Bunlar, Ukrayna'ya silah sağlayarak, çatışmaları kasıtlı olarak uzatıyor." dedi.

"Yabancı ülkelerin Afganistan'da askeri altyapısını yeniden konuşlandırmasına karşıyız"

Şoygu, Rusya'nın Afganistan'ın mevcut yönetimini geçen yıl resmen tanıdığını hatırlatarak yönetimdeki Taliban ile pragmatik diyalog kurduklarını söyledi.

Kabil ile işbirliğinin, bölgenin güvenliği ve ekonomik kalkınmasıyla ilgili hedeflere uygun olduğunu ifade eden Şoygu, Afganistan'dan çıkan terör ve uyuşturucu kaçakçılığının ŞİÖ bölgesinin güvenliğini etkilediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

