Şoygu'dan Transdinyester Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şoygu, Moldova'nın Transdinyester meselesindeki askeri girişimlerinin olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester meselesini güçle çözme yönündeki girişimlerin, Moldova ve bölge için olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi.

Şoygu, Rus gazetesi "Komsomolskaya Pravda"ya verdiği röportajda, Moldova'daki Transdinyester meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov'un, "ordularının Transdinyester'i kontrol altına alabileceği" yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Şoygu, bu açıklamayı ciddiye aldıklarını bildirdi.

"Moldova yönetiminin Transdinyester meselesine ilişkin söyleminin, Kiev'in Donbas bölgesiyle ilgili söylemine benzediğini" belirten Şoygu, bunun endişe verici olduğunun altını çizdi.

Şoygu, Transdinyester'de 220 binden fazla Rus vatandaşının yaşadığını kaydederek, "Kiev ve Kişinev'in sorumsuz eylemleri nedeniyle vatandaşların çıkarları ve güvenliği şu anda tehdit altında. Rusya, gerektiğinde Anayasa'ya uygun şekilde vatandaşlarını korumak için gerekli adımlar atacak ve mevcut tüm yöntemleri kullanacak." dedi.

Moldova yönetiminin, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle Rus askerlerini Transdinyester'den çıkarmaya çalıştığını ifade eden Şoygu, burada bulunan birlik komutanlarının istenmeyen kişi ilan edildiğini ve bunun siyasi bir adım olduğunu söyledi.

Şoygu, "Kişinev, durumu daha da kötüleştirme niyetinde. Olayların olumsuz senaryoya göre gelişmeyeceğini umuyoruz. Transdinyester meselesini güçle çözme ve Rus barış güçleri yerine Batı birliklerini bölgeye yerleştirme yönündeki girişimler, Moldova ve tüm bölge için olumsuz sonuçlar doğuracak." ifadelerini kullandı.

Transdinyester meselesinin çözüm için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve AB'nin katılımıyla oluşturulan 5+2 formatının önemine işaret eden Şoygu, Moldova tarafının bu format kapsamında çalışmaları tekrar başlatmayı reddettiğini ifade etti.

Şoygu, Transdinyester'deki Kobasna köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan ve imha edilmesi beklenen cephanenin ele geçirilme ihtimaline ilişkin "Bu pervasızca bir adım olur. Bu pahalıya mal olur, çok sayıda can kaybına ve bölgesel ölçekte çevre felaketine neden olur." ifadelerini kullandı.

Cephanedeki silah ve mühimmatların imha edilmesi gerektiğini belirten Şoygu, bunun Rus uzmanları olmadan yapılamayacağını savundu.

Moldova'daki Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 1992'de ateşkesle son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te AGİT bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve AB temsilcileri yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın, Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester bölgesindeki Kobasna köyünde yer alıyor.

Kaynak: AA

Transdinyester, Diplomasi, Güvenlik, Moldova, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 22:42:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.