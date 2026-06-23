Soylu ve Arnavut heyetten güven vurgusu - Son Dakika
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Soylu ve Arnavut heyetten güven vurgusu

23.06.2026 14:12
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Bledar Çuci ve beraberindeki heyet ile görüştü.

(TBMM) - TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Bledar Çuci ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Bledar Çuci ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Arnavutluk heyetinde Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej de yer aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve organik bağlar, küresel krizler, güven ilişkisi ve Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyalardaki savaşlar ele alındı.

Soylu, görüşmede yaptığı konuşmada, "Bizim aramızdaki bağ, kağıt üzerinde kalmış ve imzalanan sözleşmelerin çok ötesindeyiz. Bizimkisi Balkanların rüzgarı yüzümüze vurduğunda birbirini kollama refleksidir. Çünkü hepimiz Balkanların çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL HİSSİZLEŞME SENDROMU VE VİCDANİ KÖRLEŞME YAŞIYORUZ"

Dünyada yaşanan krizlere ve uluslararası hukukun çiğnenmesine dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Dünya büyük bir dönüşüme girdi. Özellikle bugün dünyanın haline kabaca baktığımızda bizi en çok endişelendiren ne artan cephanelikler, ne de masalardaki siyasi krizler. Bizi asıl ürküten şey içinden geçtiğimiz dönemde karşı karşıya kaldığımız küresel hissizleşme sendromu. Bu bütün insanlığın ortak sınavıdır. Biz şu bu masada otururken bile dünyanın bir başka köşesinde bütün insani değerlerin, bütün uluslararası hukukun bir enkaz altında kalışını izliyoruz. Başta Gazze olmak üzere Lübnan'dan Libya'ya, Sudan'da bütün mazlum coğrafyalarda masumların üzerine yağan akıl almaz yıkımlar her akşam haber bültenlerinde sanki bir istatistikmiş gibi dinleyip geçtiğimiz şiddet sarmalının esir aldığı bir şiddet enflasyonu ve vicdani körleşme yaşıyoruz. Dünyada güven ortadan kaybolmuş durumda. En son imzalanan anlaşmalarda dahi acaba anlaşmayı kim bozacak diye bir tereddüt hakim. Sanki bir devletsizleşme hakim."

"SAYIN BAKAN GECENİN SAAT 4'ÜNDE TELEFONA ÇIKTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasındaki dostluğun örnek teşkil ettiğini belirten Soylu, geçmişte yaşadığı bir anıyı paylaşarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oysa siz en yakın şahitsiniz. Arnavutluğun kıymetli Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dostluk ve güven sadece diplomatik diye sınırlandırılamayacak kadar dünyaya örnektir. Türkiye için önemli olan bir meselede gecenin saat 4'ünde Sayın Bakan'ı aradım. Sayın Bakan gecenin saat 4'ünde telefona çıktı ve meseleyi çözerek sabah saat 7 olmadan bize dönüş sağladı. Bu güven ilişkisidir. Dünya bu zifiri karanlığı güven ilişkisiyle aşar."

ÇUCİ: DOSTLUĞUN ÜZERİNE BİR TAŞ DAHA KOYMAK İÇİN BURADAYIZ

Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Bledar Çuci de iki ülke arasındaki mevcut iş birliğini artırma niyetini belirterek, "Bu dostluğun ve güvenin üzerine bir taş daha koymak için buradayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soylu ve Arnavut heyetten güven vurgusu - Son Dakika

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