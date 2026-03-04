Soylu'dan Gürlek'e Ziyaret

(ANKARA) - Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Gürlek, "İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere üstlendiği tüm görevlerde ülkemiz ve milletimiz adına başarılı çalışmalara imza atan Sayın Soylu'ya nazik ziyareti ve samimi temennileri için teşekkür ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Soylu'yu Bakanlığımızda ağırladık. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere üstlendiği tüm görevlerde ülkemiz ve milletimiz adına başarılı çalışmalara imza atan Sayın Soylu'ya nazik ziyareti ve samimi temennileri için teşekkür ediyorum. Devletimizin bekası, milletimizin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."