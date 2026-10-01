Soylu'ya hakaretten cezası paraya çevrilen Önlü, 7 bin 80 TL ödeyip serbest kaldı

Soylu'ya hakaretten cezası paraya çevrilen Önlü, 7 bin 80 TL ödeyip serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten aldığı hapis cezası paraya çevrilmesine rağmen cezayı ödemeyince gözaltına alınmıştı. Avukatları aracılığıyla 7 bin 80 TL'yi ödeyen Önlü, ardından serbest bırakıldı.
CEZA ÖDENDİ, SERBEST KALDI
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Hakaret' suçundan yargılandığı davada aldığı hapis cezası paraya çevrilen, cezayı ödemeyince de gözaltına alınan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, avukatları aracılığıyla 7 bin 80 TL'yi ödedi. Cezanın ödenmesinin ardından Önlü, serbest bırakıldı.
Serhat Ozan YILDIRIM/TUCELİ,
Kaynak: DHA
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