Haber: Çağatan AKYOL/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - YENİ Parti Parti Meclisi Üyesi Çağlar Çağlayan, Sözcü Medya Grubu'na yönelik operasyonun ardından geldiği kanal binasının önünde, "Anladığımız kadarıyla daha önce ceza almalarına rağmen Yargıtay'ın kararıyla beraat etmiş ve bu beraat kararının kesinleşmiş olduğu bir dosyadan yeniden bir işlem yapılması suretiyle bir arama kararı ve kayyum atanması kararı olduğunu görüyoruz. Bu aşamada işlemleri takip ediyoruz" dedi.

Çağlayan, Sözcü Medya Grubu'na yönelik operasyon ve kanala kayyum atanmasına ilişkin Sözcü TV binasının önünde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"BİRDEN ÇOK GÖZALTI VAR"

"Maalesef aldığımız haberlere göre henüz arama ve gözaltı işlemleri için kanuni sürelerde dolmadan, bir gözaltı ve arama işlemi yapıldığı haberini aldık Sözcü TV'de. Birden fazla yayın kuruluşundan oluşuyor, birden fazla şirketten oluşuyor bu kuruluş. Bir kısmına kayyum atandığı, bir kısmına atanmadığı yönünde haberler var. Biz de derhal haberi alır almaz geldik. Burada yayın akışı durdurulmuş durumda maalesef. Bu yayın akışının durdurulması ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdik ama böyle devam edeceğini görüyoruz. Birden fazla gözaltı da var. Bu gözaltı işlemlerini de bir yandan takip ediyoruz. Bizim anladığımız kadarıyla daha önce ceza almalarına rağmen Yargıtay'ın kararıyla beraat etmiş ve bu beraat kararının kesinleşmiş olduğu bir dosyadan yeniden bir işlem yapılması suretiyle bir arama kararı ve kayyum atanması kararı olduğunu görüyoruz. Bu aşamada işlemleri takip ediyoruz. Kafa karışıklığını giderecek, hangi şirkete kayyum atandığını, hangilerine atanmadığını giderecek durumları takip ediyoruz. Biz de gelişmelerden haberdar olacağız."

"TMSF YETKİLİLERİ BİZİMLE GÖRÜŞMEDİ"

"İçeride bir görüşme yapabildiniz mi hem kanal hem de TMSF yetkilileriyle?" sorusuna Çağlayan şöyle yanıt verdi:

"TMSF yetkilileri bizimle görüşmedi, bu aşamada ama yayını durdurmuşlar. Onu görebiliyoruz. İlerleyen saatlerde de yayını durdurma alışkanlıkların değişmeyeceğini görüyoruz. Bu aşamada hukuksuz, daha önce kesinleşmiş bir karara rağmen yayın durdurma alışkanlığının devam edeceğini, bağımsız gazetecilik yapan kuruluşlara karşı baskı sürecinin devam edeceğini görüyoruz. Şu anda sakin aslında medya kuruluşu, gazetecilik faaliyeti yürüten arkadaşlarımız durumu bekliyorlar. Kolluk kuvvetleri içeride, bilgisayar kayıtlarının birer örneğini alma işlemlerini devam ettiriyorlar. Onlar birazdan anladığımız kadarıyla binadan ayrılacaklar ama bu dakika itibariyle maalesef kanalın normal yayın akışı devam etmeyecek gibi görünüyor."