Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izinleri, disiplin işlemleri, göreve başlama süreleri, eğitimleri ve boşalan pozisyonlarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Düzenlemeye göre, hastalık ve refakat izni hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105'inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hariç olmak üzere sözleşmeli personele de aynı usul ve esaslarla kıyasen uygulanacak. Hastalık nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülecek.

Azami hastalık izni süresinin sonunda göreve başlanmaması, sözleşmenin sona erme nedenleri arasına eklendi. Ayrıca sözleşmesi feshedilen veya yenilenmeyen personele, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi kapsamında memur kadrosuna atananlara da iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

Ödemeler her ay başında peşin yapılacak. Ay sonundan önce ayrılma halinde kalan günlere düşen ödemeler, sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ilgilinin ölümü durumları dışında geri alınacak.

Disiplin hükümleri uygulanacak

Sözleşmeli personelin disipline aykırı fiil ve hallerinde devlet memurlarına uygulanan disiplin hükümleri, cezaları, yetkili merciler ve disiplin kurulları kıyasen uygulanacak. Aylıktan kesme cezası, pozisyona bağlı tüm ödemelerin toplamından 1/30 ile 1/8 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanacak.

Kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulu kararı alınarak atamaya yetkili amirin onayıyla personelin görevine son verilebilecek. Görevden uzaklaştırmada da devlet memurlarına ilişkin hükümler kıyasen uygulanacak.

Belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı neden olmadan süresinde işe başlamama, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj dönemlerinin herhangi birinde başarısız olma da sözleşmenin sona erdirilme nedenleri arasında yer aldı.

İlk kez veya kurum içi yer değişikliğiyle göreve başlayacak sözleşmeli personelden aynı yerde çalışacak olanlar, tebliğ gününü izleyen iş günü; başka yerde çalışacak olanlar ise tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içinde görevine başlayacak.

Eğitim ve boşalan pozisyonlar

657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele, özel mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydıyla temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimleri ile hizmet içi eğitimler verilecek. Bu eğitimleri sözleşmeli personel pozisyonunda çalışırken başarıyla tamamlayan ve memur kadrosuna atananlar aynı eğitimlere yeniden tabi tutulmayacak.

Düzenleme öncesinde istihdam edilenler, yeni eğitim hükmünün dışında tutulacak. Azami hastalık izni süreleri hesaplanırken düzenlemenin yürürlük tarihinden önce kullanılan hastalık izinleri dikkate alınmayacak.

Memur kadrosuna atananların boşalan sözleşmeli personel pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

İptal edilen pozisyonlar, teşkilat ve birim bilgileri belirtilerek Kamu Personel Bilgi Sistemi'nin bulunduğu kuruma bildirilecek.

Kaynak: AA
Sözleşmeli PersonelGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisi sert oldu Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisi sert oldu
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:12
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
13:28
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 16:17:06. #7.12#
SON DAKİKA: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android