Sözleşmeli Personelin Hizmet Süreleri Değerlendirilmeli

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPER-SEN), sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrolarına atanan çalışanların önceki hizmet sürelerinin görevde yükselme süreçlerinde dikkate alınması için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuruda bulunulduğunu belirterek "Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi, Anayasa'nın 70. maddesinde yer alan kamu hizmetine girme ve liyakat ilkesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kariyer ve liyakat ilkeleri göz önüne alınarak sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin personelin mesleki kariyerinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPER-SEN), sosyal medya hesabından "Sözleşmeli personelin hizmet süreleri görevde yükselmede dikkate alınmalı" başlığıyla yaptığı açıklamada konuya ilişkin YÖK'e başvuruda bulundukları ifade edildi. Yapılan açıklamada şu igadelere yer verildi:

"Üniversitelerde uygulamada farklı değerlendirmeler yapıldığı görülüyor"

"Sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrolarına atanan çalışanların önceki hizmet sürelerinin görevde yükselme süreçlerinde dikkate alınması konusunda yaşanan uygulama farklılıklarının giderilmesi için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuruda bulunduk. Sendikamız tarafından yapılan başvuruda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan personelin, 7433 sayılı Kanun ile memur kadrolarına atanmasının ardından görevde yükselme süreçlerinde hizmet sürelerinin değerlendirilmesi konusunda üniversiteler arasında farklı uygulamalar oluşmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazının 'Diğer Hususlar' bölümünde, sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması durumunda, sözleşmeli pozisyon unvanı ile atandığı memur kadro unvanının aynı olması halinde söz konusu sürelerin alt görev süresi hesabında dikkate alınabileceği açıkça belirtiliyor. Ancak özellikle üniversitelerde uygulamada farklı değerlendirmeler yapıldığı görülüyor. Özellikle 'Büro Personeli' ve 'Destek Personeli' pozisyonlarında görev yapanların memur kadrolarına geçiş sonrasında memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ), hizmetli, şoför veya aşçı gibi kadrolara atanması durumunda, söz konusu sürelerin alt görev süresi olarak kabul edilip edilmemesi konusunda kurumlar arasında farklı uygulamalar ortaya çıkıyor."

"Hak kayıplarının önlenmesi ve çalışma barışının korunması için YÖK'e başvuruda bulundu"

Sendikamız tarafından yapılan değerlendirmede, özellikle 'Büro Personeli' pozisyonunun yürüttüğü görevlerin büyük ölçüde memur kadrolarında yapılan büro hizmetleri ile örtüştüğünü tekrar vurguluyoruz. Bu nedenle yalnızca unvan farklılığı gerekçe gösterilerek sözleşmeli statüde geçen sürelerin alt görev süresi hesabına dahil edilmemesinin; Personelin kariyer gelişimini olumsuz etkilemekte, liyakat ve kariyer ilkeleri ile bağdaşmamakta, eşitsiz uygulamalara yol açmaktadır. Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi, Anayasa'nın 70. maddesinde yer alan kamu hizmetine girme ve liyakat ilkesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kariyer ve liyakat ilkeleri göz önüne alınarak sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin personelin mesleki kariyerinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Sendikamız, bu konuda üniversiteler arasında uygulama birliğinin sağlanması, görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerinde yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi ve çalışma barışının korunması için YÖK'e başvuruda bulundu."