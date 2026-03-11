Sözleşmeli Personelin Hizmet Süreleri Değerlendirilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sözleşmeli Personelin Hizmet Süreleri Değerlendirilmeli

11.03.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜNİPER-SEN, sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin memur kadrolarında dikkate alınması için YÖK'e başvurdu.

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPER-SEN), sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrolarına atanan çalışanların önceki hizmet sürelerinin görevde yükselme süreçlerinde dikkate alınması için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuruda bulunulduğunu belirterek "Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi, Anayasa'nın 70. maddesinde yer alan kamu hizmetine girme ve liyakat ilkesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kariyer ve liyakat ilkeleri göz önüne alınarak sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin personelin mesleki kariyerinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPER-SEN), sosyal medya hesabından "Sözleşmeli personelin hizmet süreleri görevde yükselmede dikkate alınmalı" başlığıyla yaptığı açıklamada konuya ilişkin YÖK'e başvuruda bulundukları ifade edildi. Yapılan açıklamada şu igadelere yer verildi:

"Üniversitelerde uygulamada farklı değerlendirmeler yapıldığı görülüyor"

"Sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrolarına atanan çalışanların önceki hizmet sürelerinin görevde yükselme süreçlerinde dikkate alınması konusunda yaşanan uygulama farklılıklarının giderilmesi için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuruda bulunduk. Sendikamız tarafından yapılan başvuruda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan personelin, 7433 sayılı Kanun ile memur kadrolarına atanmasının ardından görevde yükselme süreçlerinde hizmet sürelerinin değerlendirilmesi konusunda üniversiteler arasında farklı uygulamalar oluşmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazının 'Diğer Hususlar' bölümünde, sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması durumunda, sözleşmeli pozisyon unvanı ile atandığı memur kadro unvanının aynı olması halinde söz konusu sürelerin alt görev süresi hesabında dikkate alınabileceği açıkça belirtiliyor. Ancak özellikle üniversitelerde uygulamada farklı değerlendirmeler yapıldığı görülüyor. Özellikle 'Büro Personeli' ve 'Destek Personeli' pozisyonlarında görev yapanların memur kadrolarına geçiş sonrasında memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ), hizmetli, şoför veya aşçı gibi kadrolara atanması durumunda, söz konusu sürelerin alt görev süresi olarak kabul edilip edilmemesi konusunda kurumlar arasında farklı uygulamalar ortaya çıkıyor."

"Hak kayıplarının önlenmesi ve çalışma barışının korunması için YÖK'e başvuruda bulundu"

Sendikamız tarafından yapılan değerlendirmede, özellikle 'Büro Personeli' pozisyonunun yürüttüğü görevlerin büyük ölçüde memur kadrolarında yapılan büro hizmetleri ile örtüştüğünü tekrar vurguluyoruz. Bu nedenle yalnızca unvan farklılığı gerekçe gösterilerek sözleşmeli statüde geçen sürelerin alt görev süresi hesabına dahil edilmemesinin; Personelin kariyer gelişimini olumsuz etkilemekte, liyakat ve kariyer ilkeleri ile bağdaşmamakta, eşitsiz uygulamalara yol açmaktadır. Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi, Anayasa'nın 70. maddesinde yer alan kamu hizmetine girme ve liyakat ilkesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kariyer ve liyakat ilkeleri göz önüne alınarak sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin personelin mesleki kariyerinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Sendikamız, bu konuda üniversiteler arasında uygulama birliğinin sağlanması, görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerinde yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi ve çalışma barışının korunması için YÖK'e başvuruda bulundu."

Kaynak: ANKA

Güncel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözleşmeli Personelin Hizmet Süreleri Değerlendirilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:47:48. #7.13#
SON DAKİKA: Sözleşmeli Personelin Hizmet Süreleri Değerlendirilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.