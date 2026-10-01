SP lideri Arıkan, fon krizinde çifte standardı eleştirdi, ayrı denetim kurumu istedi - Son Dakika
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SP lideri Arıkan, fon krizinde çifte standardı eleştirdi, ayrı denetim kurumu istedi

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SP lideri Arıkan, fon krizinde çifte standardı eleştirdi, ayrı denetim kurumu istedi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bazı fonlardaki manipülasyon soruşturmalarında bir tarafa hızlı, bir tarafa ağır davranıldığını savunarak çifte standart eleştirisi yaptı. Arıkan, denetim mekanizmasının ayrı bir kurum olarak inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

(TBMM) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bazı fonlarda manipülasyonla ilgili soruşturmalara ilişkin, "Bir tarafa çok hızlı davranılırken bir tarafa ağır davranılması ülkede çifte standardın ne kadar fazla arttığını gösteriyor" dedi. Arıkan, "denetim mekanizmasının tamamıyla ayrı bir kurum olarak inşa edilmesi gerektiğini" belirtti.

TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Meclis'te bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fon krizinin ilk sinyallerinin gelmesinin üzerinden 1,5 yıl geçtiğini belirten Arıkan, süreçte kamu kurumlarının önemli isimler söz konusu olduğunda farklı uygulamalarda bulunduğunu savundu. Arıkan, şöyle konuştu:

"Fon krizinin ilk sinyalleri geldiğinden bu tarafa 1,5 yıl geçti. 1,5 yıl boyunca bekleyen süreci bekleyen iktidar, kamu kurumları önemli isimlere gelince bazen daha ağır gözaltına almakta, bazen de mallara konulan tedbirleri kaldırmakta çok hızlı davrandığını görüyoruz. Burada bir çiftte standart net bir şekilde söz konusu. Kurumlar çok ağır davranılırken işte bir AK Partilinin evladı ile alakalı da tedbir kararının geri kaldırılması durumu söz konusuydu. Bir tarafa çok hızlı davranılırken bir tarafa ağır davranılması ülkede çiftte standardın ne kadar fazla arttığını gösteriyor, kurumlarımızın ne kadar fazla yıpranığını gösteriyor.

Bu fon krizi bize şunu net bir şekilde gösterdi; artık iktidar 24 yıl içerisindeki en yorgun dönemi içerisine geldi. Ülkemiz için verebileceği, yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra çözebildiği hiçbir kriz yok. Hangi kriz ortaya çıktıysa sürekli ötelendiğini, sürekli pansuman tedbirlerle gündemden düşürüldüğünü görüyoruz. Korkuyorum ki fon krizini de böyle bir son bekliyor, gündemden düşürülecek. Her sabah yeni operasyonlarla olayın soğutulması, gündemden uzaklaştırılması... Dün Merkez Hakem Komitesi'ne yapılan operasyon, bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon, muhtemelen yarın da başka başka operasyonlar gelip önümüzdeki hafta fon krizinin Türkiye'de konuşulmaması sağlanacak."

"DENETİM MEKANİZMASI AYRI BİR KURUM OLARAK İNŞA EDİLMELİ"

Arıkan, denetim mekanizmalarının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, "Denetim mekanizması tamamıyla ayrı bir kurum olarak inşa edilmeli. Nasıl ki üç tane kuvvet var, yasama, yargı, yürütme; dördüncü bir kuvvetle denetim mekanizmasını hayata geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Denetim mekanizmasında görev yapanların herhangi bir işlem nedeniyle kendilerine yönelik bir sonuç doğacağı kaygısı taşımaması gerektiğini belirten Arıkan, "Denetim mekanizmasında görev yapan insanlar da şu tedirginlikte olmamalı. Şu suçun üzerine gittiğimde başıma bir iş gelir mi kaygısında değil, bu suçun üzerine gitmediğimde milletime nasıl cevap vereceğim kaygısıyla hareket eden bir mekanizma kurmak lazım. Denetleyenlerle denetlenenlerin birbiriyle hiçbir alakasının olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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