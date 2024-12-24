SpaceX, 21 Starlink Uydu Fırlattı

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LOS ANGELES, 24 Aralık (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX yörüngeye 21 Starlink internet uydusu daha gönderdi.

SpaceX'in verdiği bilgilere göre uydular pazartesi günü Washington saatiyle 00.35'de NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden bir Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Şirket daha sonra yaptığı açıklamada 13'ü uydudan telefona doğrudan erişim sağlayan Direct to Cell özelliğine sahip 21 uydunun fırlatıldığını doğruladı.

Bu, birinci kademe ek motorunun 14. uçuşu oldu.

SpaceX'in verdiği bilgilere göre Starlink, internet erişimi hiç bulunmayan, güvenilir olmayan ya da pahalı olan bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet götürecek.