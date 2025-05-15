SpaceX, 28 Starlink Uydu Fırlattı

LOS ANGELES, 15 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı.

SpaceX'e göre uydular Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan bir Falcon 9 roketiyle çarşamba günü yerel saatle 12.38'de uzaya gönderildi.

Şirket daha sonra yaptığı açıklamada 28 uydunun yörüngeye yerleştiğini doğruladı.

Şirketin verdiği bilgilere göre Starlink, internet erişimi hiç bulunmayan, güvenilir olmayan ya da pahalı olan bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet götürecek.