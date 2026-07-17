SpaceX'in Starship Testi İptal Edildi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'e ait Starship roketinin 13. test uçuşu, motorlardan bazılarının çalışmaması nedeniyle iptal edildi.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

SpaceX'e ait Starship roketinin 13. test uçuşunun motorlardan bazılarının çalışmaması sebebiyle iptal edildiğini duyuran Musk, "Bir sonraki fırlatma denemesi birkaç gün içinde mümkün olacak." ifadesini kullandı.

Musk, bir sonraki deneme uçuşunun sorunsuz geçmesi için 2 Raptor motorunun çıkarılacağını ve yerine yenisinin takılacağını belirtti.

Starship, 16 Ocak 2025'te yapılan 7'nci, 7 Mart 2025'te yapılan 8'inci ve 28 Mayıs 2025'teki 9'uncu test uçuşlarında parçalanmıştı. Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelenmiş, ardından başarıyla tamamlanmış, 11'inci test uçuşu da 13 Ekim 2025'te başarıyla yapılmıştı.

En sonuncu test uçuşu olan 12. uçuşta ise roket başarıyla fırlatılmış, ancak seyir sırasında bazı motor arızaları yaşadığı için iniş noktası olan Hint Okyanusu'na düşerek "beklenmedik" şekilde alev almıştı.