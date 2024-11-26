SpaceX, Uzaya 23 Starlink Uydusu Fırlattı

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LOS ANGELES, 26 Kasım (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, uzaya 23 Starlink uydusu gönderdi.

SpaceX'e göre, uydular pazartesi günü yerel saatle 05.02'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan bir Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Şirket daha sonra yaptığı açıklamada 23 uydunun yörüngeye yerleştiğini doğruladı.

Bu, söz konusu görevi destekleyen ilk aşama güçlendiricinin 13. uçuşu oldu.

Şirketin verdiği bilgilere göre Starlink, internet erişimi hiç bulunmayan, güvenilir olmayan ya da pahalı olan bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet götürecek.