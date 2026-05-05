Spirit Airlines İflas Etti

05.05.2026 21:18
Düşük maliyetli havayolu Spirit Airlines, finansman bulamayınca faaliyetlerini durdurdu.

NEW YORK, 3 Mayıs (Xinhua) -- İflas etmiş ABD'li düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, önerilen federal kurtarma paketi için finansörlerden destek gelmeyince cumartesi günü faaliyetlerini durdurdu. Bu durum, İran'daki savaşla bağlantılı ilk havayolu iflası olarak kayda geçti.

Havayolu şirketi, internet sitesinde tüm uçuşların iptal edildiğini ve müşteri hizmetlerinin artık kullanılamadığını duyurdu.

Faaliyetleri durdurma kararı, iki aylık çatışma süresince yaklaşık iki katına çıkan jet yakıtı fiyatlarındaki keskin artışın ardından geldi. Bu durum, halihazırda zor durumda olan havayolu şirketleri üzerindeki mali baskıyı daha da artırdı.

Kaynak: Xinhua

