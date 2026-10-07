SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine şirketi hisselerinde gerçekleşen şüpheli işlemler üzerindeki incelemesini tamamladı. Kurul, 21 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

21 KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Hakkında yasal işlem başlatılanlar arasında, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da yer alıyor. SPK'nın kararıyla birlikte, hisse senetlerindeki manipülatif hareketlere yönelik hukuki süreç resmi olarak başlatıldı.

FON SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelenmişti.

Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların, Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istenmişti.