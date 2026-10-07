SPK, ODINE işlemlerinde 21 kişiye suç duyurusu ve 2 yıl işlem yasağı verdi - Son Dakika
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SPK, ODINE işlemlerinde 21 kişiye suç duyurusu ve 2 yıl işlem yasağı verdi

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SPK, ODINE işlemlerinde 21 kişiye suç duyurusu ve 2 yıl işlem yasağı verdi
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SPK, ODINE pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve bu kişilere 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Suç duyurusu yapılan 16 kişinin tüm sermaye piyasası lisanslarının yasak süresince iptal edilmesine karar verildi.

(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve bu kişilere borsa ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Ekim 2026 tarihli ve 2026/69 sayılı bülteni yayımlandı.

SPK, ODINE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız, Sezai Bekgöz, Ahmet Haluk Güner, Yasemin Yılmaz, Burak Poyraz, Cengiz Avcı ve Erdem Özkan hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

21 KİŞİYE 2 YIL İŞLEM YASAĞI

Kurul, ODINE pay piyasasındaki işlemlerde sorumluluğu bulunduğunu belirttiği aynı 21 kişi hakkında, SPK Kanunu'nun 101'inci maddesi ile ilgili tebliğ hükümleri uyarınca borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

16 KİŞİNİN TÜM LİSANSLARI DA İPTAL EDİLDİ

SPK ayrıca suç duyurusunda bulunulan isimlerden 16'sının sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının, işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verdi.

Kurul bülteninde, haklarında suç duyurusu kararı alınan kişilerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3'üncü maddesindeki şartları yerine getirmeleri halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmelerine ilişkin ödeme usulüne de yer verildi. Buna göre, belirlenen tutarın Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına yatırılması gerekiyor.

Kaynak: ANKA
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