SPK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Finansal Okuryazarlık İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı
SPK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Finansal Okuryazarlık İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı

13.04.2026 16:39
Sermaye Piyasası Kurulu ile Emniyet Genel Müdürlüğü, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması amacıyla bir protokol imzaladı. Protokol, toplumda finansal güvenliği güçlendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende imzalandı.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, protokolün toplumun finansal güvenliğini güçlendirmek ve finansal okuryazarlık kapasitesini ileri seviyeye taşımak için önemli bir adım olduğunu belirtti. Gönül, eğitimlerin ve faaliyetlerin toplumun tamamında farkındalık yaratmayı hedeflediğini vurgulayarak, Emniyet teşkilatının bu süreçteki kritik rolüne dikkat çekti.

Gönül, finansal sistemlerin karmaşıklaşması nedeniyle tasarruf yönetimi, bilinçli yatırım kararları ve finansal risklerin anlaşılmasının bir gereklilik haline geldiğini ifade etti. Ayrıca, finansal okuryazarlık yaklaşımının artık bütçe yönetiminin yanı sıra finansal güvenlik, dijital risklere karşı korunma ve ekonomik varlıkların sürdürülebilir muhafazasını kapsayacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

İmza töreninin ardından, Emniyet teşkilatındaki üst düzey yöneticilere finansal okuryazarlık ve finans güvenliği seminerleri verildi. SPK yetkilileri tarafından dijital riskler, kumar ve yasa dışı bahis, kripto para, bütçe yönetimi ve yatırım araçları gibi konularda eğitimler sunuldu.

