Spor Dostu Kampüs Toplantısı Yapıldı

Trakya Üniversitesi Spor Dostu Kampüs Koordinatörlüğünün ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir öncülüğünde Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Spor Dostu Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Nurper Özbar, koordinatör yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın ve Dr. Öğr. Üyesi Aykut Aksu ile koordinatörlük üyeleri katıldı.

Toplantıda mevcut durum değerlendirilerek görev tanımları çerçevesinde yetki ve sorumluluk alanları ele alındı.

Ayrıca toplantıda, üniversite genelinde fiziksel aktivite kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir spor dostu kampüs yapısının oluşturulmasına yönelik koordinasyon süreçlerinin kurumsal bir çerçevede yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

EDAK Başkanı Çekver'den Deprem Haftası mesajı

Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) Başkanı Şafak Çekver, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çekver mesajında, afetlere karşı en güçlü savunmanın bilinç, eğitim ve dayanışma olduğunu belirtti.

EDAK olarak afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturmak adına eğitim, tatbikat ve bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini aktaran Çekver, "Amacımız yalnızca afet anında müdahale etmek değil, afet öncesinde farkındalık oluşturarak olası kayıpları en aza indirmektir. Deprem Haftası kapsamında tüm vatandaşlarımızı, aile afet planlarını oluşturmaya,

toplanma alanlarını öğrenmeye, acil durum çantalarını hazırlamaya, temel afet bilinci eğitimlerine katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tohumcu'dan Çavuşbey Mahallesi'ne ziyaret

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Çavuşbey Mahalle Muhtarı Serkan Kuş'u ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerinin tanıtımının yapıldığı ziyarette, psikolojik, sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan bireyler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohumcu, Bakanlığın hizmetlerinin bireylere ve ailelere ulaştırılmasında mahalli idareler ile koordinasyonun önem arz ettiğini belirtti.

Tohumcu, "Mahalle muhtarlarımıza gösterdikleri hassasiyetler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ziyaretlerimiz ve istişarelerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.