SPOR İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın açıklamaları
Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
26.01.2024 - 00:02,
Güncelleme: 00:03
Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: DHA
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