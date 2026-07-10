Srebrenitsa Soykırımı Anma Töreni Yarın - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı Anma Töreni Yarın

Srebrenitsa Soykırımı Anma Töreni Yarın
10.07.2026 15:52
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Bosna Hersek’te 1995 soykırımında öldürülenler ve bu yıl defnedilecek 10 kurban için yarınki anma töreni hazırlıkları sürüyor. Potoçari’deki törenlerde, Vukovar-Srebrenitsa maratonu bitişi ve Zagreb Müftüsü’nün duygulu hutbesi yer alıyor.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülenler ve bu yıl defnedilecek 10 kurban için yarın yapılacak anma töreninin hazırlıkları devam ediyor.

Anma töreninin yapılacağı alanlarda, Srebrenitsa anneleri için bölümler hazırlanırken, ülke içi ve dışından gelen birçok gazeteci de alanda yerini aldı.

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden başlayan ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar da Potoçari'ye ulaşarak kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.

Daha önceki yıllarda yakınlarını defneden bazı kurban yakınları da mezarların başında dua ederek gözyaşı döktü. Srebrenitsa'ya turist olarak gelen birçok kişi de cenazelerin bulunduğu alanı ve şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Şehitlikteki alanda cuma namazını kıldıran Zagreb Müftüsü Aziz Hasanovic, hutbe sırasında gözyaşı dökerek 40 yıldır kürsülere çıktığını ancak hayatının en zor konuşmasını yaptığını söyledi.

Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılan atlılar da törenlere geldi.

Bu yıl defnedilecek 10 kurbanın cenazesi, yarın yapılacak törenlerin ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Srebrenitsa, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı Anma Töreni Yarın - Son Dakika

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