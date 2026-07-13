Srebrenitsa Soykırımı 31. Yılında Kartal'da Anıldı - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı 31. Yılında Kartal'da Anıldı

13.07.2026 11:19  Güncelleme: 11:59
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Kartal Belediyesi ve Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği iş birliğiyle Srebrenitsa Soykırımı’nın 31’inci yılında Kartal Meydanı’ndaki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı önünde gerçekleştirilen törende katliamda hayatını kaybeden 8 bin 372 masum sivil saygı ve rahmetle anıldı.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği iş birliğiyle Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında Kartal Meydanı'ndaki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı önünde gerçekleştirilen törende katliamda hayatını kaybeden 8 bin 372 masum sivil saygı ve rahmetle anıldı.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında Kartal'da geniş katılımlı bir anma programı düzenlendi. ?Anma programına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Akdağoğlu, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ferruh Özkan, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Av. Arif Anıl Öztürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, soykırım sürecini anlatan bir belgesel gösterimiyle devam etti.

?Törende konuşan Özgön, acıları diri tutmanın ve insanlık vicdanını gelecek kuşaklara taşımanın bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Özgön, şunları söyledi:

"?HAFIZASINI KAYBEDEN TOPLUMLAR AYNI ACILARI YAŞAMAYA MAHKÜMDUR"

?"?Kartal Belediyesi olarak 2017 yılından bu yana bu anlamlı anmayı düzenliyoruz. 31 yıl önce Avrupa'nın gözü önünde 8 bin 372 kardeşimiz sistematik bir şekilde katledildi. Burada yaşananlar tüm insanlığın vicdanında derin yaralar açan bir insanlık suçudur. Srebrenitsa'yı unutmayacağız; çünkü hafızasını kaybeden toplumlar aynı acıları yeniden yaşamaya mahkümdur."

Günaydın ise ırkçılık ve faşizmin dünya genelinde yükselişte olduğuna dikkati çekerek insanoğlunun artık bu anlayışları geride bırakması gerektiğini belirtti. Günaydın, Srebrenitsa Soykırımı'nın TBMM tarafından resmi olarak "soykırım" olarak tanınması için 2024 ve 2025 yıllarında araştırma önergesi ve kanun teklifi verdiklerini ancak teklifin görüşülmediğini ifade etti. Günaydın, Srebrenitsa'ya zamanında yeterli tepki gösterilmemesinin, bugün dünyanın başka yerlerindeki soykırımlara zemin hazırladığını da sözlerine ekledi.

ANITA KARANFİLLER BIRAKILDI

?Programda ayrıca Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden ve emekli Tümamiral Cihat Yaycı da kısa birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Srebrenitsa Soykırımı'nı anlatan bir ağıt dinletisi gerçekleştirildi.

Anma töreni, tüm katılımcıların 8 bin 372 masum sivili temsilen Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'na karanfiller bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı 31. Yılında Kartal'da Anıldı - Son Dakika

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