Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarının Kemik Kalıntıları Toprağa Verilecek

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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 11 kurbanın kemik kalıntıları, 11 Temmuz'daki törende toprağa verilecek.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, 11 soykırım kurbanının kimlik tespitinin yapıldığı ve ailelerin, yakınlarının kemik kalıntılarının defnedilmesine izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü, kemik kalıntıları defnedilecek kurban sayısının, temmuz başına kadar değişebileceği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, bu yıl 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" olarak kabul etmişti.

Söz konusu tarihte birçok anma etkinliği düzenlenecek.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.