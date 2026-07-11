Srebrenitsa Soykırımı'nda 10 Kurban Toprağa Verildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda katledilen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 10'u daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak bilinen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 10 kurban için cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 31. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirilecek.

Anma törenine başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden üst düzey devlet yetkilileri, büyükelçiler, davetliler ve soykırım kurbanlarının yakınları katılacak.

Anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 782'ye yükselecek

Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 10 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki 31. yıl anma törenlerinde defnedilecek 10 kurbandan en genci öldürüldüğünde 20 yaşında olan Senad Jusic, en yaşlı kurban ise katledildiğinde 56 yaşında olan Ramo Dautovic.

Bu yıl toprağa verilecek 10 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senad Jusic, Muriz Barakovic, Hamed Music, Ramo Alic, Muhidin Osmanovic, Huso Cerimovic, Nuko Nukic, Ahmet Guster, Asım Kunic ve Ramo Dautovic."

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 782'ye yükselecek.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.